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Суддя з РФ вважає, що європейці «все життя ненавидять і заздрять росіянам»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суддя з РФ вважає, що європейці «все життя ненавидять і заздрять росіянам»
Захаров у 2005 році став арбітром ФІФА

Захаров: Вони ж нас ненавидять, для мене це було цілком очевидно

Колишній російський футбольний арбітр Ігор Захаров вважає, що мешканці Європи живуть у паралельному світі. Про це повідомляє «Главком».

«Я відсудив понад 40 матчів у Європі. Сказав цим європейцям ще 20 років тому: «Скоро вам буде кінець. Із такою життєвою позицією». Вони ж нас ненавидять. Для мене це було цілком очевидно. Все життя нам заздрять і ненавидять одночасно. Ну і дивіться тепер, що діється. Відчуття, що живуть у якомусь паралельному світі. Неначе у них фієста. Але фієста одного разу закінчується», – сказав колишній арбітр Ігор Захаров.

Захаров з 2003 року судив ігри Російської Прем'єр-Ліги. У 2005 році став арбітром ФІФА. Був визнаний найкращим російським футбольним арбітром 2008 року за версією газети «Спорт-Експрес». На початку 2009 року він ухвалив рішення про завершення суддівської кар'єри через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, Захаров стверджував, що пішов би з великим задоволенням воювати за Росію.

«Зараз із задоволенням пішов би воювати – але мене ніхто не візьме... А як інакше?! Я всі політичні програми дивлюся з великим задоволенням. В Україні було багато друзів – з усіма стосунки порвав. Давно вже. Нічого спільного не може бути. Хоча в мене в Одесі рідна тітка жила, царство небесне», – заявив 58-річний Захаров. 

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова)

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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