«Шахтар» вийшов до півфіналу Кубка України

«Шахтар» у поєдинку 1/4 фіналу переміг «Олександрію»

Донецький «Шахтар» став другим півфіналістом Кубка України з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 2 квітня, «Шахтар» в Олександрії у поєдинку 1/4 фіналу переміг «Олександрію» – 1:0.

Єдиний гол у грі вже у додатковий час на 109 хвилині забив бразилець Кевін.

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1 (додатковий час)

Гол: Кевін, 109

Варто зазначити, що «Шахтар» є чинним володарем Кубка України.

Також сьогодні, 2 квітня, пройдуть ще два поєдинки 1/4 фіналу турніру.

Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу

2 квітня

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00

«Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. 1 квітня «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)