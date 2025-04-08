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Легіонери «Кривбасу» вимагають, щоб команда переїхала в безпечніше місто, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легіонери «Кривбасу» вимагають, щоб команда переїхала в безпечніше місто, – ЗМІ
Криворізький клуб наразі займає п'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України, маючи 35 залікових балів у активі

Іноземні виконавці «Кривбасу» готові покинути команду Юрія Вернидуба, якщо їхнє прохання не буде виконане

Іноземні гравці криворізького «Кривбасу» поставили ультиматум керівництву. Легіонери погрожують покинути команду, якщо клуб не виконає їхнє прохання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».
 
У п'ятницю, 4 квітня, російські війська вдарили балістичною ракетою по житловому мікрорайону в Кривому Розі, внаслідок чого постраждали 75 людей, загинули 20 (з них – 9 дітей). ФК «Кривбас» промовисто відреагував на обстріл міста у власних соцмережах.

За інформацією ютуб-каналу «Футбол України», після цієї ракетної атаки легіонери криворіжців ініціювали розмову з керівництвом клубу. Іноземні гравці попросили найближчим часом перевезти команду в більш безпечне місце, враховуючи ситуацію в місті.

На своє прохання легіонери «Кривбасу» отримали попередню відмову від керівників клубу. Зазначається, що остаточне рішення з цього приводу ще не було ухвалене. Натомість іноземні виконавці «Кривбасу» готові покинути команду Юрія Вернидуба, якщо їхнє прохання не буде виконане.

Легіонери «Кривбасу»

Захисники: Бакарі Конате (Малі), Ян Юрчец (Хорватія), Іван Дібанго (Камерун), Рафаель Бандейра (Португалія);

Півзахисники: Клемент Ікенна (Нігерія), Хрвоє Іліч (Хорватія), Маттео Аморосо (Бразилія), Глейкер Мендоса (Венесуела), Майкен Гонсалес (Венесуела);

Нападники: Даніель Соса (Нігер), Ноа Ндомбазі (Франція).

У наступному турі «Кривбас» прийматиме київське «Динамо». Зустріч запланована на 12 квітня, початок гри о 13:00.

Криворізький клуб наразі займає п'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України, маючи 35 залікових балів у активі.

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кривий Ріг ФК «Кривбас»

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