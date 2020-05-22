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    «Моментами думав, що відключусь». Біатлоніст Дмитро Підручний сів за штурвал Як-52 (відео)

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    Дмитро Підручний провів День вишиванки екстремально - «Моментами думав, що відключусь». Біатлоніст Дмитро Підручний сів за штурвал Як-52 (відео)
    Дмитро Підручний провів День вишиванки екстремально
    Фото - Instagram Дмитра Підручного

    Чемпіон світу-2019 вирішив пошукати екстремальних розваг

    Чемпіон світу-2019 з біатлону Дмитро Підручний сів за штурвал спортивно-тренувального літака Як-52. І не просто сів, а здійснив кілька повітряних піруетів на ньому.

    «Моментами думав, що відключусь», - підписав відповідне відео в себе в Instagram Дмитро.

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    Допис, поширений Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

    «Американські гірки відпочивають. Видно по виразу обличчя», - то ще один підпис, до ще одного відео.

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    Допис, поширений Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

    Також Дмитро показав із висоти рідний Тернопіль.

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    Допис, поширений Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

    Як-52 — совєцький спортивно-тренувальний літак. Був одним із основних навчально-тренувальних літаків СССР для первинної підготовки льотного складу. Випускався серійно з 1979 по 1998 рік. У 1982 році модернізовано, отримавши ногу з переднім колесом, після чого випускався без особливих змін до листопада 1998-го. Як-52 може розвивати максимальну швидкість 285 км/год.

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    біатлон літак Тернопіль Дмитро Підручний
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