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    Ошуканство держави розпочалося: Україна виграла першу нагороду Євро з біатлону

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    Дмитро Підручний почав медальні жнива України в Раубичах - Ошуканство держави розпочалося: Україна виграла першу нагороду Євро з біатлону
    Дмитро Підручний почав медальні жнива України в Раубичах
    Фото із соцмереж

    Українська збірна поїхала на другорядний турнір основним складом

    У Раубичах (Білорусь) стартував чемпіонат Європи з біатлону.

    На ці змагання другі, треті чи молодіжні склади привезли усі команди, крім однієї – збірної України. Воно й не дивно, адже медаль на завершеному минулого тижня чемпіонаті світу українці здобули лише одну – в жіночій естафеті. Таким чином, крім чотирьох призерок, решта біатлоністів ризикують залишитися без державних стипендій. Оскільки ж у нашій державі продовжує діяти совкова система преміювання спортсменів, яка ґрунтується виключно на здобутті нагород на Олімпіадах, першостях світу та Європи, а специфіка змагань в окремих видах не враховується, очільник Національної федерації біатлону Бринзак цим вміло впродовж десятиріч користується. І добиває недоздобуте на основних стартах перемогами на чемпіонаті Європи.

    Не дивно, що перший «тріумф» у Раубичах прийшов миттєво, у стартовій же гонці. Чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний, припустившись трьох промахів, став у суперспринті третім і відповідно яку-не-яку стипендію уже здобув. Хоча його потрапляння в десятку класичного спринту на чемпіонаті світу вартує навіть трьох чемпіонств на такому Євро.

    А перемогу на радість Батьці Лукашенку здобув білорус Сергій Бочарніков. Другим став чех Адам Вацлавік.

    Ще один українець Руслан Ткаленко посів 13-те місце. Артем Прима з шістьма промахами – 23-й.

    У ці миті суперспринт біжать жінки.

     Читайте також: Медальний залік біатлонного Мундіалю: Україна на межі Топ-10
    біатлон чемпіонат Європи Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Сергій Бочарніков Адам Вацлавік
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