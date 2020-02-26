Ошуканство держави розпочалося: Україна виграла першу нагороду Євро з біатлону



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Дмитро Підручний почав медальні жнива України в Раубичах Фото із соцмереж

Українська збірна поїхала на другорядний турнір основним складом

У Раубичах (Білорусь) стартував чемпіонат Європи з біатлону.

На ці змагання другі, треті чи молодіжні склади привезли усі команди, крім однієї – збірної України. Воно й не дивно, адже медаль на завершеному минулого тижня чемпіонаті світу українці здобули лише одну – в жіночій естафеті. Таким чином, крім чотирьох призерок, решта біатлоністів ризикують залишитися без державних стипендій. Оскільки ж у нашій державі продовжує діяти совкова система преміювання спортсменів, яка ґрунтується виключно на здобутті нагород на Олімпіадах, першостях світу та Європи, а специфіка змагань в окремих видах не враховується, очільник Національної федерації біатлону Бринзак цим вміло впродовж десятиріч користується. І добиває недоздобуте на основних стартах перемогами на чемпіонаті Європи.

Не дивно, що перший «тріумф» у Раубичах прийшов миттєво, у стартовій же гонці. Чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний, припустившись трьох промахів, став у суперспринті третім і відповідно яку-не-яку стипендію уже здобув. Хоча його потрапляння в десятку класичного спринту на чемпіонаті світу вартує навіть трьох чемпіонств на такому Євро.

А перемогу на радість Батьці Лукашенку здобув білорус Сергій Бочарніков. Другим став чех Адам Вацлавік.

Ще один українець Руслан Ткаленко посів 13-те місце. Артем Прима з шістьма промахами – 23-й.

У ці миті суперспринт біжать жінки.