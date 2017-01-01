Мотричко підтвердила статус найсильнішої шашкістки України
- Вчора, 23:00
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Вікторія Мотричко
Вікторія виграла першість країни зі швидких шашок, у чоловіків переміг Іванов
У вівторок, 26 грудня, у Херсоні завершився чемпіонат України зі швидких шашок-100.
Серед чоловіків чемпіоном став міжнародний гросмейстер Артем Іванов (Дніпро).
Друге місце завоював Валерій Гребьонкін (Одеса), а третє – Леонід Ципес (Харків).
Серед жінок чемпіонкою стала Вікторія Мотричко.
Друге місце завоювала Людмила Литвиненко (Запоріжжя), а третє – Ольга Балтажи (Івано-Франківськ).
Нагадаємо, що чемпіонами України із простих шашок-100 у 2017 році стали Іванов та Балтажи.
Додамо, що Мотричко очолила рейтинг найсильніших шашкісток планети.