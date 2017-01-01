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    Мотричко підтвердила статус найсильнішої шашкістки України

    Вікторія виграла першість країни зі швидких шашок, у чоловіків переміг Іванов
    У вівторок, 26 грудня, у Херсоні завершився чемпіонат України зі швидких шашок-100. Серед чоловіків чемпіоном став міжнародний гросмейстер Артем Іванов (Дніпро). Друге місце завоював Валерій Гребьонкін (Одеса), а третє – Леонід Ципес (Харків). Серед жінок чемпіонкою стала Вікторія Мотричко. Друге місце завоювала Людмила Литвиненко
    • Вчора, 23:00
    • Розсилка
    Вікторія Мотричко
    Вікторія Мотричко

    Вікторія виграла першість країни зі швидких шашок, у чоловіків переміг Іванов

    У вівторок, 26 грудня, у Херсоні завершився чемпіонат України зі швидких шашок-100.

    Серед чоловіків чемпіоном став міжнародний гросмейстер Артем Іванов (Дніпро).

    Друге місце завоював Валерій Гребьонкін (Одеса), а третє – Леонід Ципес (Харків).

    Серед жінок чемпіонкою стала Вікторія Мотричко.

    Друге місце завоювала Людмила Литвиненко (Запоріжжя), а третє – Ольга Балтажи (Івано-Франківськ).

    Нагадаємо, що чемпіонами України із простих шашок-100 у 2017 році стали Іванов та Балтажи.

    Додамо, що Мотричко очолила рейтинг найсильніших шашкісток планети.

    чемпіонат України Інтелектуальні види спорту
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