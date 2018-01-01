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    На Чемпіонаті світу у Росії ФІФА використовуватиме відеоасистентів рефері

    Систему VAR випробують на футбольному Мундіалі 2018 року
    ФІФА вирішила використовувати відеоасистентів судді (VAR) на Чемпіонаті світу-2018 у Росії. Про це повідомив комерційний директор ФІФА Філіп Ле Флок після засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій, яке пройшло у понеділок, 22 січня. «Безумовно, система VAR буде використана, - цитує Associated Press Ле Флока. - Чудово мати такі
    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка
    Фото fifa.com
    Фото fifa.com

    Систему VAR випробують на футбольному Мундіалі 2018 року

    ФІФА вирішила використовувати відеоасистентів судді (VAR) на Чемпіонаті світу-2018 у Росії.

    Про це повідомив комерційний директор ФІФА Філіп Ле Флок після засідання Міжнародної ради футбольних асоціацій, яке пройшло у понеділок, 22 січня.

    «Безумовно, система VAR буде використана, - цитує Associated Press Ле Флока. - Чудово мати такі технології у футболі, адже вони додають справедливості».

    Міжнародна рада футбольних асоціацій у березні 2016 року схвалила тестування системи.

    Вона була використана під час Кубку конфедерацій-2017 і клубного чемпіонату світу-2017.

    У цьому сезоні її застосовують у чемпіонатах Італії та Німеччини. У Франції система почне використовуватися з наступного сезону.

    Чемпіонат світу 2018 року пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року. Матчі будуть зіграні на 12-ти стадіонах в 11-ти містах Росії.

    Нагадаємо, Україна спробує бойкотувати ЧС-2018 у Росії через іноземні федерації футболу.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу ЧС-2018
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