На догравання матчу з «Олімпіком» «Карпати» пустять глядачів безкоштовно
- Сьогодні, 09:16
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УПЛ призначила 21 лютого датою проведення догравання другого тайму
Всі охочі зможуть безкоштовно потрапити на стадіон «Україна», щоби переглянути другий тайм зустрічі між львів’янами та донецьким «Олімпіком».
Про це повідомляє офіційний сайт «Карпат».
«Також, піклуючись про власного вболівальника та зважаючи на те, що канал-транслятор не зможе показати догравання матчу, ФК «Карпати» організує пряму трансляцію зустрічі із донеччанами на клубному YouTube-каналі», - йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, дирекція УПЛ постановила визначити 21 лютого 2018 року датою проведення догравання другого тайму матчу 18-го туру чемпіонату Прем’єр-ліги «Карпати» – Олімпік».
Початок догравання – о 14:00.
Нагадаємо, «Карпати» підвищили ціни на квитки на домашні матчі чемпіонату.
Окрім того, затверджено дати й час початку матчів 21-го туру Прем'єр-ліги України з футболу.