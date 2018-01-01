На догравання матчу з «Олімпіком» «Карпати» пустять глядачів безкоштовно

УПЛ призначила 21 лютого датою проведення догравання другого тайму

Всі охочі зможуть безкоштовно потрапити на стадіон «Україна», щоби переглянути другий тайм зустрічі між львів’янами та донецьким «Олімпіком». Про це повідомляє офіційний сайт «Карпат». «Також, піклуючись про власного вболівальника та зважаючи на те, що канал-транслятор не зможе показати догравання