Затверджено дати й час початку матчів 21 туру Прем'єр-ліги України з футболу
- Сьогодні, 13:56
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«Шахтар» і «Динамо» зіграють матчі 21-го туру в один час
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21 туру чемпіонату України сезону 2017/18 років.
Про це повідомляє прес-служба організації.
24 лютого (субота)
«Олександрія» — «Маріуполь» 14:00
«Чорноморець» — «Карпати» 14:00
25 лютого (неділя)
«Зоря» — «Ворскла» 14:00
«Олімпік — «Сталь» 14:00
«Шахтар — «Зірка» 17:00
«Верес» — «Динамо» 17:00