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    Затверджено дати й час початку матчів 21 туру Прем'єр-ліги України з футболу

    «Шахтар» і «Динамо» зіграють матчі 21-го туру в один час
    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21 туру чемпіонату України сезону 2017/18 років. Про це повідомляє прес-служба організації. 24 лютого (субота) «Олександрія» — «Маріуполь» 14:00 «Чорноморець» — «Карпати» 14:00 25 лютого (неділя) «Зоря» —
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    «Шахтар» і «Динамо» зіграють матчі 21-го туру в один час

    Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21 туру чемпіонату України сезону 2017/18 років.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    24 лютого (субота)

    «Олександрія» — «Маріуполь» 14:00

    «Чорноморець» — «Карпати» 14:00

    25 лютого (неділя)

    «Зоря» — «Ворскла» 14:00

    «Олімпік — «Сталь» 14:00

    «Шахтар — «Зірка» 17:00

    «Верес» — «Динамо» 17:00

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