Затверджено дати й час початку матчів 21 туру Прем'єр-ліги України з футболу

«Шахтар» і «Динамо» зіграють матчі 21-го туру в один час

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21 туру чемпіонату України сезону 2017/18 років. Про це повідомляє прес-служба організації. 24 лютого (субота) «Олександрія» — «Маріуполь» 14:00 «Чорноморець» — «Карпати» 14:00 25 лютого (неділя) «Зоря» —