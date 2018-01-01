Прем'єр-ліга України затвердила дату догравання матчу «Карпати» - «Олімпік»
- Сьогодні, 13:48
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КДК ФФУ вирішив зобов’язати Дирекцію УПЛ визначити місце, час та дату догравання згаданого матчу
Листом від 16.01.2018 року Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ повідомив УПЛ про набуття чинності свого рішення від 21 грудня 2017 року за результатами розгляду справи: «Про матч 18-го туру Чемпіонату УПЛ 03.12.2017 ФК «Карпати» Львів — ФК «Олімпік» Донецьк».
Про це повідомляє прес-служба організації.
Згідно із зазначеним рішенням, КДК ФФУ вирішив зобов’язати Дирекцію УПЛ визначити місце, час та дату догравання згаданого матчу 18-го туру Чемпіонату УПЛ.
У зв’язку з цим Дирекція УПЛ постановила визначити 21 лютого 2018 року датою проведення догравання 2-го тайму матчу 18-го туру Чемпіонату УПЛ «Карпати» — Олімпік».
Час початку — 14:00.
Нагадаємо, «Карпати» і «Олімпік» відіграли перший тайм (1:1), але арбітр матчу Катерина Монзуль вирішила не відновлювати зустріч після перерви через снігопад.