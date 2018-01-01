На Кубку світу з лижних перегонів і біатлону у Фінляндії українські паралімпійці здобули вже 25 медалей

У деяких видах українці завойовували увесь п'єдестал пошани

Потужно продовжує свій виступ національна паралімпійська збірна команда України на фінальному Кубку світу з лижних перегонів і біатлону, що проходить у фінському місті Вуокатті. У вівторок, 6 лютого, на екваторі змагань, українцям вдалось вибороти у лижних перегонах (середня дистанція) сім медалей, серед яких дві золоті, одна срібна та чотири



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У деяких видах українці завойовували увесь п'єдестал пошани

Потужно продовжує свій виступ національна паралімпійська збірна команда України на фінальному Кубку світу з лижних перегонів і біатлону, що проходить у фінському місті Вуокатті.

У вівторок, 6 лютого, на екваторі змагань, українцям вдалось вибороти у лижних перегонах (середня дистанція) сім медалей, серед яких дві золоті, одна срібна та чотири бронзові.

Вкотре за ці дні команда закріпила своє лідерство у турнірній таблиці змагань цього Кубку світу, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Золоті медалі додали до скарбнички Ігор Рептюх та Оксана Шишкова. Володарем срібної нагороди став Дмитро Суярко. Бронзу завоювали Тарас Радь, Юлія Батенкова-Бауман, Ольга Прилуцька й Анатолій Ковалевський.

До цього, у біатлоні (довга дистанція) українські спортсмени вибороли 10 високих нагород: чотири золоті, три срібні та три бронзові медалі.

Золоті нагороди вибороли Радь, Людмила Ляшенко, Віталій Лук'яненко та Шишкова. Володарями срібла стали Батенкова-Бауман, Ковалевський і Прилуцька. Бронзові медалі завоювали Ірина Буй, Рептюх і Наталя Рубановська.

Загалом, у доробку українських спортсменів наразі 25 медалей: дев’ять золотих, шість срібних та 10 бронзових.

Змагання продовжаться 8 лютого.

Раніше повідомлялося, що українські паралімпійці вибороли вісім нагород у перший день етапу Кубка світу.