«Думаєш, ми не хотіли грати в Лізі чемпіонів?» Емоційна розмова Циганкова з ультрас



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Емоційна балачка Віктора Циганкова з Романом Линдовим Фото із соцмереж

Фанати звинувачують футболістів у байдужості

Єдиним з гравців, у кого була сміливість після невдалого матчу проти бельгійського «Брюґґе» поспілкуватися з фанатами, був капітан команди київського «Динамо» Віктор Циганков. Балачка вийшла доволі емоційною і з використанням ненормативної лексики. Тому перед переглядом від монітора краще забрати дітей.

Правда, сам співрозмовник Циганкова підкреслює, що футболісти не відрізняються від українського суспільства загалом.

«Відео, виставлене вчора, подивилося більше 70 тисяч осіб, - розповідає на власній сторінці в «Фейсбуку» Роман Линдов, який власне й розмовляв з Циганковим. - Сподіваюся, що воно «зайшло» не через нецензурну лексику або тому що всі втомилися від поразок «Динамо». Для мене «байдужість» у ньому є головним меседжем. Байдужість від футболістів до фанатів є лише одним з її проявів у нашому житті.

Адже часто ми самі є байдужими до інших! Як часто у стрічці новин ми бачимо нужденних, які просять допомогти. І ми гортаємо далі, навіть не зупинившись.

Як часто за останні п'ять років Ви бачили заклики про допомогу нашим військовим і гортали стрічку новин далі? Ви не здали кров, не принесли теплі речі або ліки, не перерахували грошей на лікування.

Ви оминули своєю увагою заклики вийти на мітинг проти незаконної забудови, злочинного судочинства або з вимогами покарати винних. Багато з нас живуть у своєму маленькому світі і нам байдуже усе, що відбувається навколо. Так не має бути у здоровому суспільстві. Ми маємо дякувати один одному, допомогати один одному, поважати один одного і хоча б іноді не ігнорувати один одного.

І тоді ми будемо жити, а не виживати. Байдужість вбиває не гірше за кулю! Не будьте байдужими!»