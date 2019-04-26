Красуні з «ReD Foxes» працюватимуть на фіналі Ліги чемпіонів



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Українська група підтримки отримала запрошення на Фінал чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА

Українська група підтримки «ReD Foxes» працюватиме на Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, який проходитиме 3-5 травня в бельгійському Антверпені. Наших красунь обрано офіційною групою підтримки змагань.

Нагадаємо, на Фіналі чотирьох Ліги чемпіонів також працюватиме український рефері Сергій Защук.

У Антверпені за титул переможця змагатимуться італійська «Болонья» з німецьким «Бамбергом» та іспанський «Тенерифе» з бельгійським «Антверпом».

«ReD Foxes» є найтитулованішою командою чірлідерів у сучасному спорті, учасницями трьох Олімпіад, трьох Кубків світу та восьми ЄвроБаскетів.