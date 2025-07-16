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На війні загинув український боксер Юрій Єгоров

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На війні загинув український боксер Юрій Єгоров
Після початку повномасштабної війни Юрій добровільно став до лав захисників України

Юрій Єгоров служив у підрозділі розвідки бригади «Азов»

11 липня 2025 року, захищаючи нашу країну, загинув боєць розвідки бригади «Азов» та український боксер Юрій Єгоров. Про це повідомляє Главком з посиланням на Федерацію боксу України.

Юрій народився у 2004 році в селі Рижани, Володарськ-Волинського району Житомирської області. Там закінчив школу, згодом вступив до Житомирського Поліського агроуніверситету.

Був у складі збірної Житомирської області з боксу, тренувався під керівництвом Віталія Мельника та виступав за БК «Стелс». Відзначався характером, спортивною гідністю й наполегливістю.

Після початку повномасштабної війни добровільно став до лав захисників України. Служив у підрозділі розвідки бригади «Азов».

«Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним, побратимам і всій спортивній спільноті Житомирщини. Світла пам’ять. Вічна слава Герою», – йдеться у дописі Федерації боксу України.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: бокс Азов війна смерть

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