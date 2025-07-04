Росія знову вдарила по Кривому Рогу: є поранені, виникла пожежа

У Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Увечері російська терористична армія знову вдарила по Кривому Рогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА Сергія Лисака.

За даними ОВА, у Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок атаки поранено трьох людей: «На жаль, вже троє поранених. Один важкий – в операційній. Двоє – середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу».

Нагадаємо, 4 липня російські терористи атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють всі служби.

Згодом ворог атакував повторно, коли на місце атаки приїхали працівники ДСНС. Внаслідок чого шість людей постраждали, серед них – двоє рятувальників. Також пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Виникло декілька пожеж.