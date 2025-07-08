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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Бум російського дронопрому. Ось в чому секрет

glavcom.ua
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У деяких російських БпЛА вже дві третини складників з Китаю

Треба прямо говоримо світу: Китай вбиває українців.

Бум російського дронопрому приховує один ключовий нюанс... У деяких БпЛА вже дві третини складників з Китаю...

У розпорядження «Главкома» потрапив список деталей китайського виробництва, знайдених в російських «Герані-2» (аналог (Shahed-136), її «молодшій сестрі» «Гербері» та дроні-приманці «Пародія». Сумнозвісна «Герань» містить всередині мікроконтролери, антени, конденсатори, свічки запалювання китайського виробництва… Численні компоненти з Піднебесної містяться і в системі глушіння перешкод на шляху дрону-вбивці.

Приводів для санкцій проти китайських виробників цілий мішок: під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed знову виявили компоненти китайського виробництва.

8 липня санкції запроваджено і щодо цих компаній-постачальників. Серед них – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які відвантажували продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках. Україна очікує від своїх партнерів, що вони приєднаються до санкцій і запровадять власні жорсткі заходи проти тих, хто живить російський ВПК.

Детальніше читайте в інтерв'ю 👉 Смерть «made in China». З чого насправді складаються російські дрони

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Теги: санкції Китай війна росія безпілотник

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