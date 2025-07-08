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Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
Царьов назвав заяву Трампа «знаковою подією»
колаж: glavcom.ua

Медведєв відреагував на заяву Трампа про зброю для України

Заяви президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні викликали суперечливу реакцію в Росії. У той час як колишній президент Росії Дмитро Медведєв закликав «ніяк» не реагувати на слова Трампа, український політик-колаборант Олег Царьов розцінив їх як «знакову подію». Про це повідомляє «Главком».

Дмитро Медведєв у своєму коментарі зазначив, що «американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках». Він процитував нібито суперечливі заяви Трампа: «Я задоволений розмовою з Путіним»/«Я розчарований розмовою з Путіним»; «Ми не постачаємо нової зброї Україні»/«Ми будемо постачати багато зброї Україні для оборони».

На питання «Як нам до цього ставитися?» Медведєв відповів: «Так, як і раніше. Так, як це роблять наші воїни. Так, як це робить Верховний головнокомандувач. Ніяк. Продовжувати добиватися цілей СВО. Повертати нашу землю. Працювати на Перемогу». Риторика Кремля незмінна і направлена на ігнорування зовнішніх факторів та зосередження на «цілях СВО».

Натомість Олег Царьов звернув увагу на конкретніші слова Дональда Трампа: «Ми збираємося відправити більше зброї. Ми повинні. Вони повинні бути в змозі захистити себе. По ним зараз дуже сильно б'ють. Дуже сильно б'ють. Нам доведеться відправити більше зброї. Оборонної зброї, в першу чергу. Але по ним зараз дуже, дуже сильно б'ють». Ці слова прозвучали після заяви Левітт про призупинення допомоги.

Царьов зазначив, що Пентагон вже підтвердив цю інформацію, хоча й без конкретики щодо номенклатури, термінів чи сум. Пентагон заявив: «Наше завдання, у відповідності з яким президент США оцінює військові поставки по всьому світу, залишається в силі і є невід'ємною частиною наших пріоритетів у сфері оборони в рамках політики «Америка понад усе».

Царьов назвав цю заяву «знаковою подією», стверджуючи, що «Трамп включається у війну в Україні на боці України. Він робить те, до чого його підводили глобалісти і демократи. Трамп більше не над сутичкою, як хотів здаватися».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Заяви президента пролунали під час спілкування з журналістами перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, інформує «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Fox News.

Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе». Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

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Теги: росія Дональд Трамп Україна США війна військова допомога Олег Царьов Дмитро Медведєв

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