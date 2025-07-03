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Накурила орангутана вейпом: російська боксерка пояснила свій дивний вчинок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Накурила орангутана вейпом: російська боксерка пояснила свій дивний вчинок
Лучкіна: Інші відвідувачі зоопарку давали мавпі тютюнові вироби, я повторила за ними

Лучкіна стверджує, що вона любить тварин

Титулована російська боксеркаю Анастасія Лучкіна, яка в анексованому Криму накурила орангутана вейпом, прокоментувала свій дивний вчинок. Про це повідомляє «Главком».

«Хочу сказати, що я не вживаю алкогольних напоїв і не курю цигарки, займаюся спортом десять років і виступаю на змаганнях. На мій глибокий жаль, у гонитві за хайпом я виклала це відео. Інші відвідувачі зоопарку також давали мавпі тютюнові вироби. Я повторила за ними. Я дуже люблю тварин і не хотіла заподіяти жодної шкоди їхньому здоров'ю. Я прошу у всіх вибачення та заявляю, що такого більше не повториться. Я щиро хочу продовжити свою кар'єру та не можу уявити себе без спорту», – заявила боксерка.

Боксерський клуб «Боєць» припинив співпрацю з боксеркою Анастасією Лучкіною.

«Настя повернулася. Вона виключена із клубу. Ми розмовляли з нею. Вибачення? А що тепер ці вибачення, клуб на всю країну зганьбила. Кому тепер ці вибачення потрібні», – повідомив тренер спортсменки та керівник клубу Володимир Акатов.

Нагадаємо, Лучкіна накурила орангутана вейпом у кримському зоопарку.

Спортсменка опублікувала відео з твариною, яку вона накурює, у соцмережі.

Анастасія Лучкіна гуляла парком «Тайган». Дівчина чомусь вирішила дати покурити вейп орангутану Дані.

У «Тайгані» розповіли, що тварину оглянули лікарі, з нею все добре. Орангутани довіряють людям, тому повторюють їхні вчинки.

Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань.

Теги: зоопарк Крим бокс тварини

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