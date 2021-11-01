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    В Аргентині під час матчу підстрелили футбольного тренера

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    Уболівальник дістав зброю під час матчу в Аргентині - В Аргентині під час матчу підстрелили футбольного тренера
    Уболівальник дістав зброю під час матчу в Аргентині
    Фото: скріншот

    Бійка між фанатами завершилася стріляниною

    Ледве трагедією не завершився футбольний матч в Аргентині. Мауріс Ромеро, головний тренер команди «Ферро», отримав вогнепальне поранення в плече під час виїзного матчу третього дивізіону з «Ураканом».

    Це сталося через бійку фанів. Один із ультрас дістав пістолет, і, стріляючи, поранив головного тренера гостьової команди.

    Після звуків пострілів команди залишили поле та пішли до роздягальні. Матч припинили, команда Ромеро поступалася з рахунком 1:3. Клуб «Ферро» пізніше виступив із заявою про стан здоров'я тренера. Наразі фахівець перебуває у лікарні, загроз здоров'ю немає. Крім того, він має намір написати заяву до поліції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В Аргентині під час матчу підстрелили футбольного тренера