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    Нападник збірної України зацікавив «Барселону»

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    Роман Яремчук потрапив у коло інтересів каталонського клубу - Нападник збірної України зацікавив «Барселону»
    Роман Яремчук потрапив у коло інтересів каталонського клубу
    фото з відкритих джерел

    Футболіст «Бенфіки» розглядається як варіант підсилення атаки каталонців

    Роман Яремчук потрапив в сферу інтересів іспанської «Барселони». Нападник «Бенфіки» і збірної України є креатурою президента каталонців Жоана Лапорти. Про це повідомляє Diario Gol.

    За інформацією видання, каталонці зробили пропозицію португальцям відпустити іншого нападника – Дарвіна Нуньєса. Проте їхнє бажання посилитися уругвайцем відлякала ціна на нього – 60 млн євро.

    Яремчук цього сезону провів за португальський клуб 18 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.

    «Бенфіка» і «Барселона» виступають в одній групі Ліги чемпіонів. В Лісабоні португальці розтрощили суперників – 3:0, а у гостях задовольнилися нічиєю – 0:0. Наразі іспанська команда на два очка попереду португальців.

    В останньому турі «Бенфіка» прийме на власному полі київське «Динамо», а «Барселона» поїде в гості до «Баварії». В разі, якщо в цих іграх переможуть господарі, то до плей-оф потраплять «Баварія» і «Бенфіка».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Роман Яремчук ФК Бенфіка
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    Нападник збірної України зацікавив «Барселону»