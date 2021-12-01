  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    З’явилося промо бою Ломаченка з Коммі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Василь Ломаченко є фаворитом в поєдинку з Річардом Коммі - З’явилося промо бою Ломаченка з Коммі
    Василь Ломаченко є фаворитом в поєдинку з Річардом Коммі
    фото з відкритих джерел

    Боксери вийдуть на ринг 11 грудня в США

    Десять днів залишається до бою між українцем Василем Ломаченком і Річардом Коммі з Гани. Перемога в цьому поєдинку підвищить шанси нашого боксера на повернення на боксерський Олімп. В разі успіху він, не виключено, матиме змогу зустрітися з Джорджем Камбососом, який відібрав чемпіонські пояси в Теофімо Лопеса.

    Ломаченко і Коммі завершують підготовку до сутички. У США вийшло яскраве промо бою, який відбудеться 11 грудня.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

    Коммі раніше бився з Теофімо Лопесом і в бою з ним втратив пояс за версією IBF. Цікаво, що попередній поєдинок Ломаченко також провів з колишнім суперником Лопеса. У червні Василь достроково зупинив Масаєсі Накатані. У Ломаченка 15 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки, а у Коммі 30 перемог (27 нокаутом) та 3 поразки.

    Читайте також:

    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З’явилося промо бою Ломаченка з Коммі