З’явилося промо бою Ломаченка з Коммі
Боксери вийдуть на ринг 11 грудня в США
Десять днів залишається до бою між українцем Василем Ломаченком і Річардом Коммі з Гани. Перемога в цьому поєдинку підвищить шанси нашого боксера на повернення на боксерський Олімп. В разі успіху він, не виключено, матиме змогу зустрітися з Джорджем Камбососом, який відібрав чемпіонські пояси в Теофімо Лопеса.
Ломаченко і Коммі завершують підготовку до сутички. У США вийшло яскраве промо бою, який відбудеться 11 грудня.
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Коммі раніше бився з Теофімо Лопесом і в бою з ним втратив пояс за версією IBF. Цікаво, що попередній поєдинок Ломаченко також провів з колишнім суперником Лопеса. У червні Василь достроково зупинив Масаєсі Накатані. У Ломаченка 15 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки, а у Коммі 30 перемог (27 нокаутом) та 3 поразки.
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