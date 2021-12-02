Шевченко прокоментував розгромну поразку від «Мілана»

«Дженоа» йде на дно в чемпіонаті Італії

Команда українського тренера Андрія Шевченка «Дженоа» зазнала чергової поразки в чемпіонаті Італії. В 15-му турі червоно-сині приймали «Мілан» і поступилися – 0:3. Голи на рахунку Ібрагімовича і Мессіаса.

«У нас багато травмованих гравців, що, безумовно, завдає нам багато проблем. Команда створювала моменти, але завжди важко протистояти великій команді. Звичайно, «Мілан» тиснув дуже сильно, і ми вивчали, як створити їм проблеми, ми справді створювали моменти, але на даний момент «Мілан» є дуже сильним клубом», — наводить слова Шевченка з посиланням на Football Italia.

В інших матчах туру «Сассуоло» розійшовся миром з «Наполі» – 2:2, «Аталанта» розгромила «Венецію» – 4:0, «Ювентус» завдав поразки «Салернітані» – 2:0, а «Інтер» з таким же рахунком здолав «Спецію» – 2:0.

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