Найталановитіший український хокеїст визначився з канадською командою на наступний сезон



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Олександр Пересунько став ще на крок ближчим до НХЛ Фото з соцмереж

Олександр Пересунько став на крок ближчим до Національної хокейної ліги

19-річний нападник, гравець національної збірної Олександр Пересунько здолав ще одну сходинку на шляху до своєї мрії. З наступного сезону Олександр буде грати в одній з найсильніших молодіжних ліг Канади - лізі Квебеку QMJHL за команду «Victoriaville Tigres».

У минулому сезоні за цей колектив грав інший наш земляк Фелікс Морозов, партнер Пересунька за юнацькою збірною України, котра виграла чемпіонат світу-2018 в дивізіоні 1В. Та Фелікс тиждень тому перейшов в інший колектив із Квебека - «Drakkar de Baie-Comeau», який виступає тій же Quebec Major Junior Hockey League.

Нагадаємо, що Пересунько у сезоні-2018/2019 виступав за «Boston Jr. Bruins» і став із клубом володарем головного трофею молодіжної північноамериканської ліги, Dineen Cup. Та ще й самого українця за підсумками турніру визнали найкращим атакувальним гравцем.

В інтерв'ю «Главкому» Сашко розповідав, що головною його хокейною мрією є виступ у Національній хокейній лізі. Додамо, що цьогоріч навесні Пересунько дебютував у складі національної збірної України на чемпіонаті світу 1В в Естонії.