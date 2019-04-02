Український хокеїст здобув перший трофей у США і став найкращим атакувальним гравцем турніру (відео)



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«Бостон Джуніор Брюїнз» - володарі Dineen Cup-2019 Фейсбук-паблік «Бостон Джуніор Брюїнз»

Олександр Пересунько представляє фарм-клуб «Бостон Брюїнз»

«Бостон Джуніор Брюїнз» з 19-річним українським нападником Олександром Пересуньком у складі виграв Dineen Cup, трофей найсильній команді USPHL, як скорочено називається прем'єр-ліга США з хокею.

При цьому Пересунько став найкращим атакувальним гравцем USPHL.

Українець у сезоні-2018/2019 записав на свій рахунок 60 очок (18 шайб + 42 асисти).





Торік навесні Олександр Пересунько виграв з юніорською збірною України чемпіонат світу в дивізіоні 1В, а потім заявився на драфт Національної хокейної ліги. Правда, жодна з команд Олександра тоді не вибрала. Цьогоріч улітку Пересунько спробує потрапити в НХЛ з другої спроби.