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    Український хокеїст здобув перший трофей у США і став найкращим атакувальним гравцем турніру (відео)

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    &laquo;Бостон Джуніор Брюїнз&raquo; - володарі Dineen Cup-2019 - Український хокеїст здобув перший трофей у США і став найкращим атакувальним гравцем турніру (відео)
    «Бостон Джуніор Брюїнз» - володарі Dineen Cup-2019
    Фейсбук-паблік «Бостон Джуніор Брюїнз»

    Олександр Пересунько представляє фарм-клуб «Бостон Брюїнз»

    «Бостон Джуніор Брюїнз» з 19-річним українським нападником Олександром Пересуньком у складі виграв Dineen Cup, трофей найсильній команді USPHL, як скорочено називається прем'єр-ліга США з хокею.

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    При цьому Пересунько став найкращим атакувальним гравцем USPHL.

    Українець у сезоні-2018/2019 записав на свій рахунок 60 очок (18 шайб + 42 асисти).



    Торік навесні Олександр Пересунько виграв з юніорською збірною України чемпіонат світу в дивізіоні 1В, а потім заявився на драфт Національної хокейної ліги. Правда, жодна з команд Олександра тоді не вибрала. Цьогоріч улітку Пересунько спробує потрапити в НХЛ з другої спроби.

     Читайте також: Шайба найталановитішого українського хокеїста вивела «Брюїнз» у фінал плей-оф
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