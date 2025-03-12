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Звинувачення Майка Тайсона у зґвалтуванні: у справі стався неочікуваний поворот

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Звинувачення Майка Тайсона у зґвалтуванні: у справі стався неочікуваний поворот
Позивачка стверджувала, що Тайсон зґвалтував її в лімузині в 1991 році

Адвокат позивачки повідомив, що вона «відкликає свою заяву та добровільно припиняє справу»

Жінка, яка звинувачувала колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона у зґвалтуванні, що нібито сталося у 1991 році, відкликала свій позов із окружного суду США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

У листі адвоката Тайсона Деніела Рубіна повідомляється, що адвокат позивачки повідомив його про те, що «позивачка відкликає свою заяву та добровільно припиняє справу».

Також представник позивачки у заяві для преси зазначив, що справу було припинено з процедурних питань, але вони однаково підтримують версію свого клієнта. Рубін додатково коментувати припинення справи для преси відмовився.

На початку 2023 року жінка, яка попросила суд зберегти її анонімність, звинуватила колишнього боксера в тому, що він зґвалтував її в лімузині в 1991 році і вона довгі роки страждала від фізичних, психологічних та емоційних травм.

Також вона вимагала відшкодування завданої їй шкоди у розмірі 5 млн. доларів.

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Він також наголосив, що ж абсолютно неприйнятно з боку провідних державних ЗМІ розповсюджувати матеріали, в яких Даніелу неправдиво звинувачують і піддають нападкам.

Варто зазначити, що в Марка-Андре та Даніели є двоє дітей.

Нагадаємо, нідерландська легкоатлетка Морін Костер знепритомніла і була винесена з арени на ношах в останній день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проходив в Апелдорні (Нідерланди).

32-річна Костер зіштовхнулося із суперницею з Великобританії за дев'ять кіл до кінця фінального забігу на 3000 метрів.

Костер невдало впала на доріжку і вдарилася головою. На місце події швидко прибули кілька медиків, які надали спортсменці першу допомогу, після чого на ношах забрали її з доріжки. Після цього нідерландку було доставлено на обстеження до лікарні.

Теги: Майк Тайсон зґвалтування бокс

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