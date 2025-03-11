Олімпійський чемпіон Хижняк повідомив, коли повернеться на ринг

У 2024 році у Парижі Олександр Хижняк став четвертим українцем, який виборов золоту медаль на Олімпійських іграх у боксі

Олександр продовжує відновлюватися від травми

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк має намір у цьому році чи на початку наступного повернутися на ринг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sportbusiness.media.

Наразі Хижняк продовжує відновлюватися від травми.

«Я боксер, я щасливий, що я маю відношення до цього виду спорту. Найближчим часом я хочу відновитися і почати працювати безпосередньо, вже виходячи на ринг. Зараз мені потрібен час для того, щоб відновитись після травм. Я думаю, що повернуся може бути цього року чи на початку наступного», – сказав боксер.

Хижняк народився й проживає в Полтаві. Має прізвисько «Полтавський танк» через свою манеру ведення бою. Тренує боксера його батько Олександр Хижняк-старший.

У 2024 році у Парижі Олександр Хижняк став четвертим українцем, який виборов золоту медаль на Олімпійських іграх у боксі. Востаннє 2012-го року «золото» здобув Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Олімпіади Хижняк переміг боксера з Бахмута, який наразі представляє Угорщину.

В 1/4 фіналу Олімпійських ігор український боксер впевнено переміг бразильця Вандерлея Перейру.

У матчі 1/2 фіналу полтавчанин у складному поєдинку переміг кубинця Арлена Лопеза Кардону. У першому раунді українець володів перевагою, але судді чомусь віддали в ньому перемогу саме кубинцю. Але Хижняк продовжив проводити поєдинок на дуже високому рівні і здобув підсумкову перемогу.

У фіналі Олімпіади полтавчанин переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая. Бій складався доволі складно для Олександра. Перед останнім раундом рахунок був нічийний на записках суддів. Але Хижняк впевнено виграв третій раунд і здобув олімпійське золото.

Нагадаємо, Хижняк є срібним призером Олімпіади в Токіо. Тоді у 2021 році українець повністю перегравав у фіналі суперника з Бразилії Єбера Соузу. Після двох раундів вів у рахунку – всі судді віддавали йому перевагу. Побіг полтавець добивати бразильця і в третьому раунді. І наразився на один несильний, але нокаутуючий удар зліва. На секунду Хижняк впав, швидко підвівся, але рефері не дозволив продовжити бій.