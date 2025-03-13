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Дюбуа – Усик. Промоутер українця розповів про деталі перемовин щодо бою

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дюбуа – Усик. Промоутер українця розповів про деталі перемовин щодо бою
Усик вже одного разу перемагав Дюбуа
фото: Reuters

Красюк: «Вемблі» один з варіантів проведення бою

Промоутер володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перемовини з британцем Даніелем Дюбуа щодо організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Красюк зазначив, що перемовини ведуться щодо організації бою у Великій Британії. 

«Ми працюємо над цим поєдинком. «Вемблі» один з варіантів проведення бою», – заявив Красюк.

Якщо бій з Дюбуа все ж буде проведено, то це буде другий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі для Усика: у першому, що відбувся у травні 2024 року, він переміг Тайсона Ф'юрі.

Британець та українець вже зустрічалися між собою у серпні 2023 року. Тоді Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді.

Як повідомлялося, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.

Теги: Даніель Дюбуа Олександр Усик бокс

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