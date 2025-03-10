За видатні спортивні досягнення у 2002 році Мактаггарт був включений до Шотландської зали спортивної слави

Мактаггарт є єдиним британським боксером, який взяв участь в трьох Олімпіадах

У неділю, 9 березня, у віці 89 років пішов з життя легендарний шотландський боксер Річард Мактаггарт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

Річард Мактаггарт народився в шотландському Данді. Крім нього, у родині було ще 17 дітей.

21-річний Мактаггарт на Олімпіаді 1956 року у австралійському Мельбурні став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 60 кілограмів. Відтоді жоден із шотландських боксерів не вигравав золото Олімпіади.

У 1960 році Мактаггарт здобув бронзу Олімпіади в італійському Римі. У 1964 році він знову взяв участь в Олімпійських іграх, однак цього разу не зміг вибороти нагороду. Разом з тим, Мактаггарт і нині залишається єдиним британським боксером, який взяв участь в трьох Олімпіадах.

Також Річард вигравав чемпіонат Європи у 1961 році.

Загалом у любительському боксі легендарний шотландець провів понад 600 поєдинків, з них 610 виграв. Завершивши спортивну кар'єру, працював тренером з боксу, зокрема, очолював збірну на Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі.

За видатні спортивні досягнення у 2002 році Мактаггарт був включений до Шотландської зали спортивної слави, є кавалером ордена Британської імперії.

Нагадаємо, на 66-му році пішов з життя колишній футболіст «Динамо» та тренер дитячо-юнацької школи «Динамо» Сергій Журавльов.

Сергій Журавльов був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 1980-х років, являючись одним із найталановитіших захисників свого покоління. Два чемпіонства та Кубок СРСР здобувалися за безпосередньої участі Журавльова, та найбільше він запамʼятався вболівальникам із досвідом у складі молодіжної збірної, яка стала чемпіоном Європи у 1980 році.

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже у якості тренера, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського «Динамо». Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби.

«Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Сергія Миколайовича, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив. Добра пам'ять про Сергія Журавльова назавжди залишиться з нами», – зазначив президент «Динамо» Київ Ігор Суркіс.