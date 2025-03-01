Усик та Дорофєєва вразили мережу запальним танцем (відео)

Олександр Усик є не лише вправним боксером

Олександр Усик яскраво відсвяткував день народження доньки

Чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) разом із дружиною Катериною влаштували яскраве святкування з нагоди дня народження їхньої доньки Єлизавети. Про це повідомляє «Главком».

На 15-річчя Єлизавети чемпіон світу запросив чимало зірок українського шоу-бізнесу, серед яких були і Надя Дорофєєва. З нею Олександр відзначився запальним танцем, який вразив мережу та зібрав чимало схвальних відгуків.

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Варто зазначити, що крім Єлизавети подружжя Усиків також виховує синів Михайла та Кирила і наймолодшу доньку Марію, якій нещодавно виповнився рік.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде захищати дисертацію.

Тема дисертації 38-річного боксера «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Він буде захищати її для здобуття ступеня «доктора філософії» за спеціальністю «Право» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Як повідомлялося, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.