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Олександр Усик засвітився у новому коштовному годиннику (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Олександр Усик засвітився у новому коштовному годиннику (фото)
Усик показав, куди витрачає кошти за перемогу над Ф’юрі
фото: instagram.com/insaneluxurylife

Олександр Усик продемонстрував, на що витрачає виграні від боїв кошти

Чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) помітили на трибунах Аль-Насра у дорогому елітному годиннику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

У п’ятницю, 21 лютого, відбувся матч 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому Аль-Наср вдома програв (2:3) Аль-Іттіфаку.

Поєдинок відвідав Олександр Усик, який прибув до Ер-Ріяду на вечір боксу. Журналісти помітили, що наш чемпіон з’явився на трибунах у дорогому годиннику Рatek Рhilippe Aquanaut Chronograph 5968G з білого золота 18 карат з вражаючим циферблатом кольору хакі-зелений. 

Скільки коштує годинник

Роздрібна ціна: $78 240 (близько 3 млн 300 тис. грн).
Ринкова ціна: $110 000 (близько 4 млн 195 тис. грн).

Як зазначають журналісти, вишуканий годинник має водонепроникність до 120 метрів. Модель 5968G є першим в історії хронографом Aquanaut, виготовленим із золота, що поєднує в собі спортивність і розкіш.  

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Допис, поширений INSANE LUXURY (@insaneluxurylife)

Нагадаємо, що Усик переміг Тайсона Ф’юрі 18 травня цього року та став абсолютним чемпіоном світу. Пізніше українець відмовився від поясу за версією IBF.

Реванш між боксерами пройшов в ніч на 22 грудня. Цього разу українець знову переміг.

Відзначимо, що Олександр – другий боксер в історії після Евандера Холіфілда, який був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті.

Також наш співвітчизник став третім (після Теренса Кроуфорда та Наої Іноуе) в епоху чотирьох престижних титулів абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

До слова, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри.

Раніше володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) придбав трико олімпійського чемпіона з боротьби Жана Беленюка на благодійному аукціоні. 

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Теги: Олександр Усик розкіш гроші бокс спорт

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