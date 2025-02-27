Олександр Усик засвітився у новому коштовному годиннику (фото)

Усик показав, куди витрачає кошти за перемогу над Ф’юрі

Олександр Усик продемонстрував, на що витрачає виграні від боїв кошти

Чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) помітили на трибунах Аль-Насра у дорогому елітному годиннику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.



У п’ятницю, 21 лютого, відбувся матч 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому Аль-Наср вдома програв (2:3) Аль-Іттіфаку.

Поєдинок відвідав Олександр Усик, який прибув до Ер-Ріяду на вечір боксу. Журналісти помітили, що наш чемпіон з’явився на трибунах у дорогому годиннику Рatek Рhilippe Aquanaut Chronograph 5968G з білого золота 18 карат з вражаючим циферблатом кольору хакі-зелений.

Скільки коштує годинник

Роздрібна ціна: $78 240 (близько 3 млн 300 тис. грн).

Ринкова ціна: $110 000 (близько 4 млн 195 тис. грн).

Як зазначають журналісти, вишуканий годинник має водонепроникність до 120 метрів. Модель 5968G є першим в історії хронографом Aquanaut, виготовленим із золота, що поєднує в собі спортивність і розкіш.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений INSANE LUXURY (@insaneluxurylife)

Нагадаємо, що Усик переміг Тайсона Ф’юрі 18 травня цього року та став абсолютним чемпіоном світу. Пізніше українець відмовився від поясу за версією IBF.

Реванш між боксерами пройшов в ніч на 22 грудня. Цього разу українець знову переміг.

Відзначимо, що Олександр – другий боксер в історії після Евандера Холіфілда, який був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті.

Також наш співвітчизник став третім (після Теренса Кроуфорда та Наої Іноуе) в епоху чотирьох престижних титулів абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

До слова, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри.

Раніше володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) придбав трико олімпійського чемпіона з боротьби Жана Беленюка на благодійному аукціоні.