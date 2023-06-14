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«Нейтральна» фехтувальниця, яка підтримує війну, поїде на Чемпіонат Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нейтральна» фехтувальниця, яка підтримує війну, поїде на Чемпіонат Європи
Росіянку Кобзеву допустили до Чемпіонату Європи з фехтування
фото з відкритих джерел

У Instagram спортсменка країни-терористки РФ Кобзева вподобала відразу 20 постів на підтримку війни проти України

Міжнародна федерація фехтування допустила до Чемпіонату Європи росіянку Валерію Кобзеву, яка підтримує війну проти України. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

У Instagram спортсменка країни-терористки РФ Кобзева вподобала відразу 20 постів на підтримку війни проти України. Більшість з них містило літери Z і V – символи повномасштабного вторгнення.

Проте це не завадило Міжнародній федерації фехтування після перевірки, допустити російську спортсменку до Чемпіонату Європи.

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби Роман Власов витратив кошти, отримані від продажів книги «Боротьба – наше життя», на допомогу російським окупантам.

Раніше стало відомо, що ще троє російських тхеквондистів засвітилися у підтримці російської агресії проти України

До слова, колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, з’явився у відео на підтримку російських окупантів і оголосив про збір коштів для них.

Теги: спорт чемпіонат Європи фехтувальниця Фехтування російські спортсмени

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