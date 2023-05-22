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Ломаченко отримав виклик від зіркового суперника

glavcom.ua
Ломаченко отримав виклик від зіркового суперника
Ломаченко може знову вийти на ринг за кілька місяців
фото з відкритих джерел

Ломаченко і Камбосос билися з Хейні за титули, але обидва програли

Український боксер Василь Ломаченко може знову вийти на ринг за кілька місяців. Про це повідомив Fight Hub TV.

Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) отримав виклик від колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа-молодшого (20-2, 10 КО). 29-річний австралійський боксер мріє про організацію такого поєдинку.

До слова, і Ломаченко, і Камбосос билися з Хейні за титули. Обидва спортсмени програли, але при цьому залишилися дуже популярними бійцями у світі професійного боксу.

«Ломаченку потрібен новий виклик. Я чудово розумію, що він хоче забути поєдинок із Хейні. Ми давно планували організувати великий поєдинок в Австралії. Час настав. Василеві необхідно повернутися до України, відновитися та повернутися до тренувань. Йому треба дати час. А потім ми зв'яжемося та обговоримо поєдинок. Я молюся за Україну», – розповів Джордж Камбосос.

Нагадаємо, поєдинок між Ломаченком і Камбососом мав відбутися на початку 2022 року. Бій скасували через вторгнення росіян до України.

Раніше український боксер Василь Ломаченко продовжує опиратися на свої надрелігійні вірування, що, на його думку, слугує хорошою відмовкою на важливі запитання. Український боксер вирішив не озвучувати агресора у війні не території нашої держави, проте зазначив, що саме Бог – це єдиний, хто здатен зупинити злодіяння Росії в Україні.

Зазначимо, у ніч із суботи на неділю в Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Девіном Хейні, у якому переміг останній. Девін Хейні переміг за очками: 116−112, 115−113, 115−113. Публіка зустріла таке рішення суддів свистом.

Теги: спорт Василь Ломаченко бокс

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