Чому не варто радіти програшу Ломаченка
Спорт це політика і росіяни про це знають, як найкраще
Бокс.
Я не радію програшу Ломаченко...
Я сумую, що Держава десятки років дозволяла церкві московського патріархату обробляти мізки наших спортсменів, вводити їх в когнітивний дисонанс, коли вони під час війни обирають Україну, а паралельно неканонічну секту ФСБ, під впливом якої знаходяться.
Те, що Ломаченко та Усик говорять... Це ментальна дезорганізація.
І тут російські спецслужби зробили правильний вибір для впливу – публічні представники України, спортсмени, світові зв'язки.
Питання протидії нашими спецслужбами. Але Бог з ними...
Вважаю, що ПЦУ мала б простягнути руку двом видатним спортсменам, як канонічна церква, аби Митрополит Епіфаній з ними зустрівся.
Бо людям України потрібна українська церква, а світовим спортсменам з України без неї аж ніяк, бо програють.
Прикро ще те, що якби Ломаченко виграв, то ми б цим пишалися, а він програв... І тепер його клюють.
Що доводить ще раз, що спорт це політика і росіяни про це знають, як найкраще.
Тому я хотів би підтримати Ломаченка, хоч і не розділяю його політичну позицію та лояльність до секти ФСБ.
Але що ми, як Держава, зробили аби було інакше?
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