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Український пауерліфтер відмовився потиснути руку іранцю на чемпіонаті світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український пауерліфтер відмовився потиснути руку іранцю на чемпіонаті світу
Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження
фото: скріншот з відео IPF

Чупринко став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 74 кг, випередивши іранського спортсмена, який посів третю сходинку

Український пауерліфтер Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи. Про це повідомляє Спортивний комітет України.

На турнірі в Південній Африці Чупринко став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 74 кг, випередивши іранського спортсмена, який посів третю сходинку.

Також Іван Чупринко побив світовий рекорд, який тримався з 2015 року, піднявши вагу 300,5 кг.

Чемпіонат світу проходив з 20 по 27 травня у Сан-Сіті (ПАР). Російські спортсмени не брали участі у турнірі за рішенням Міжнародної федерації пауерліфтингу.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 29 травня ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран».

До слова, Росія використовує води Каспію, аби отримувати зброю з Ірану. Через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які РФ закуповує для війни в Україні.

Теги: спорт паверліфтинг чемпіонат світу Іран

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