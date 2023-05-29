Українська спортсменка з рекордом сезону виграла етап «Діамантової ліги»

Ярослава Магучіх під час етапу «Діамантової ліги» в Рабаті

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на другому етапі «Діамантової ліги» в Рабаті (Марокко). Вона стрибнула на 2,01 метра. На другому місці теж українка – Ірина Геращенко. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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Геращенко завоювала «срібло» зі стрибком на 1,91 метра. Третє місце у представниць Казахстану і Сербії – Надії Дубовицької та Ангеліни Топіч. Вони стрибнули на 1,87 метра. У шістці найкращих є ще одна українка – Юлія Левченко (1,81 метра).

Магучіх встановила рекорд сезону у світі. Попередній рекорд у рівно два метри теж належав їй.

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Ця спортсменка також є єдиною у світі, яка 2023 року стрибала вище за два метри. А ще Магучіх встановила абсолютний рекорд турніру в Рабаті. До цього найкращий показник був у хорватки Бланки Влашич, яка 2011 року стрибнула на 1,97 метра.

Нагадаємо, 21-річна українська стрибунка Ярослава Магучіх відкрила свій новий літній сезон перемогою на турнірі World Athletics Continental Tour Gold у Кенії. На цих змаганнях Магучіх здобула перемогу з результатом 2.00 м – це новий рекорд турніру та найкращий результат сезону у світі.

До слова, «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу. В передостанньому турі донеччани розгромили найближчого переслідувача в таблиці «Дніпро-1» – 3:0.