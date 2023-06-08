Троє «нейтральних» тхеквондистів підтримують агресію РФ проти України
«Нейтральні» російські спортсмени підтримують вторгнення РФ
Ще троє російських тхеквондистів засвітилися у підтримці російської агресії проти України. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.
Серед них – двоє «нейтральних» учасників останнього Чемпіонату світу В'ячеслав Бовкун та Рафаель Камалов.
Також підтримкою війни відзначився і В'ячеслав Мінін.
Спортсмени вподобали пости на підтримку російської агресії та армії, зокрема і ті, які містили літери Z і V. Камалов же вподобав відразу два такі дописи.
Нагадаємо, українські спортсмени мають брати участь у змаганнях, до яких допустили росіян і білорусів.
До слова, виконком Федерації фігурного катання на ковзанах Росії схвалив перехід Діани Девіс та Гліба Смолкіна, які виступають у танцях на льоду, до збірної Грузії.
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