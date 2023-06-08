Троє «нейтральних» тхеквондистів підтримують агресію РФ проти України

Спортсмени вподобали в Instagram пости на підтримку російської агресії та армії

«Нейтральні» російські спортсмени підтримують вторгнення РФ

Ще троє російських тхеквондистів засвітилися у підтримці російської агресії проти України. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед них – двоє «нейтральних» учасників останнього Чемпіонату світу В'ячеслав Бовкун та Рафаель Камалов.

Двоє «нейтральних» спортсменів В'ячеслав Бовкун та Рафаель Камалов підтримують війну в Україні фото: Base of Ukrainian sports

Двоє «нейтральних» спортсменів В'ячеслав Бовкун та Рафаель Камалов підтримують війну в Україні фото: Base of Ukrainian sports

Також підтримкою війни відзначився і В'ячеслав Мінін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В'ячеслав Мінін підтримує російську агресію фото: Base of Ukrainian sports

Спортсмени вподобали пости на підтримку російської агресії та армії, зокрема і ті, які містили літери Z і V. Камалов же вподобав відразу два такі дописи.

Нагадаємо, українські спортсмени мають брати участь у змаганнях, до яких допустили росіян і білорусів.

До слова, виконком Федерації фігурного катання на ковзанах Росії схвалив перехід Діани Девіс та Гліба Смолкіна, які виступають у танцях на льоду, до збірної Грузії.