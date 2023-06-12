«Нейтральний» олімпійський чемпіон з боротьби допомагає грішми армії РФ

Дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби Роман Власов витратив кошти на допомогу російським окупантам

Дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби Роман Власов витратив кошти, отримані від продажів книги «Боротьба – наше життя», на допомогу російським окупантам. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

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На офіційній сторінці в Instagram, присвяченій продажу книги «Боротьба – наше життя», яку про Власова написала його мати Тетяна, з'явилося «цікаве» відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Татьяна Власова и Роман Власов (@book.romanvlasov) Будь ласка, читайте текст після реклами

На ньому люди у військовій формі російської армії дякують Роману Власову за «надану підтримку».

В коментарі ж до відео зазначається, що «Роман Власов і його друзі підтримують бійців, учасників СВО. В пригоді став прибуток від перших продажів книги «Боротьба – наше життя», він також пішов на підтримку захисників Батьківщини».

Посилання ж на сторінку, присвячену продажу книги «Боротьба – наше життя», сам Власов розмістив у себе в Instagram.

Нагадаємо, колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, з’явився у відео на підтримку російських окупантів і оголосив про збір коштів для них.

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До слова, ліванська компанія Daher запланувала викупити російські магазини німецької компанії спортивного одягу, взуття та аксесуарів Adidas, що пішла з країни в березні 2022 року.

Один із них – торгові точки можуть перейменувати так, щоб зберегти асоціацію з брендом, але ввозити товар із паралельного імпорту. Інший варіант – перезапуск мережі за прикладом раніше викуплених Daher торгових точок брендів компанії Inditex (так, приміром, російська Zara стала MAAG тощо). І тут магазини повністю змінили назви, але спробували зберегти концепцію. При цьому продукція Inditex у нових магазинах не представлена.