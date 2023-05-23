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Двоє олімпійських чемпіонів РФ із тхеквондо не допущені до чемпіонату світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Двоє олімпійських чемпіонів РФ із тхеквондо не допущені до чемпіонату світу
27-річний Ларін та 25-річний Храмцов представляють Центральний спортивний клуб армії, вони виступали на Всесвітніх військових іграх
фото з відкритих джерел

Згідно з рекомендаціями МОК, спортсмени не повинні підтримувати російське вторгнення в Україну

Російські олімпійські чемпіонів із тхеквондо, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку. Про це повідомило видання Inside the Games, пізніше інформацію підтвердили в Союзі тхеквондо Росії.

Спортсмени мали виступити там у нейтральному статусі. Чемпіонат світу пройде з 29 травня до 6 червня. У ньому, за даними видання, візьмуть участь 14 російських та дев’ять білоруських тхеквондистів. Брати участь як нейтральним росіянам та білорусам дозволив у березні Міжнародний олімпійський комітет.

Комісія з розгляду заявок визначила, що двоє претендентів на участь у турнірі не відповідають критеріям допуску. Що саме стало приводом для їхнього відведення не повідомляється. Згідно з рекомендаціями МОК, спортсмени не повинні підтримувати російське вторгнення в Україну та представляти збройні сили чи силові відомства.

27-річний Ларін та 25-річний Храмцов представляють Центральний спортивний клуб армії, вони виступали на Всесвітніх військових іграх. Останній також «використовував букву Z у повідомленнях в інстаграмі», – розповідало видання Tribuna.com.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань. Черговим підтвердженням цього стала заява очільника Комітету Томаса Баха під час виступу в Софії на честь 100-річчя НОК Болгарії.

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Теги: чемпіонат світу тхеквондо росіяни спорт

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