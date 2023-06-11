Ексукраїнський гросмейстер Карякін почав збирати кошти для російських окупантів (відео)

Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України

Карякін стверджує, що окупантам дуже потрібні машини підвищеної прохідності, квадрокоптери, тепловізори та бронежилети

Колишній український шахіст Сергій Карякін, який представляє на міжнародних змаганнях РФ, з’явивився у відео на підтримку російських окупантів і оголосив про збір коштів для них.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зрадник та колишній український шахіст Сергій Карякін почав збирати кошти для російських вбивць та окупантів pic.twitter.com/k05g3tlx8N — Base of Ukrainian sports (@Ukrsportbase) June 11, 2023

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я дуже часто їжджу на передову, спілкуюся з військовими та з’ясовую, що їм потрібно для того, щоб наближати нашу спільну перемогу. Разом з Народним фронтом я оголошую збір для 752-го полку. Їм дуже потрібні машини підвищеної прохідності, квадрокоптери, тепловізори, бронежилети та багато іншого. Ми сподіваємося на вашу участь і на вашу допомогу. Давайте разом наблизимо нашу спільну перемогу», – заявив зрадник Карякін.

Нагадаємо, Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України. Після цього шахіст заявив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором РФ.

Сергій Карякін – 33-річний російський шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).