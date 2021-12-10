Непереможний український боксер отримав іменитого суперника

Сіренко проведе поєдинок з Руденком в андеркарді бою Берінчика

Владислав Сіренко, який за 18 поєдинків не зазнав жодної поразки, отримав нового суперника. Травмованого німця Міхаеля Валліша на вечері боксу 18 грудня замінить іменитий українець Андрій Руденко. Він мав битися 25 грудня у Сочі з Муратом Гассієвим за вакантний титул чемпіона за версією IBF Inter-Continental, але росіянин зламав руку і не зможе вийти на ринг.

26-річний Сіренко є володарем титулу WBC Asia.

Поєдинок Сіренко – Руденко відбудеться 18 грудня в Броварах в андеркарді сутички між Денисом Берінчиком і росіянином Ісою Чанієвим.

Андрій Руденко раніше зустрічався в рингу з Х'юї Ф'юрі та Олександр Повєткіним.

Тим часом Василь Ломаченко завершив підготовку до бою з Річардом Коммі. Напередодні боксери провели першу битву поглядів. Цей поєдинок відбудеться в ніч з 11 на 12 грудня.