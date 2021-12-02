Джошуа може відмовитися від бою з Усиком заради поєдинку між українцем і Ф’юрі

Олександр Красюк вважає, що поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі можливий у найближчій перспективі

Ентоні може взяти відступні, або претендувати на сутичку з переможцем у двобої між Олександром і Тайсоном

Британський боксер Ентоні Джошуа, який має провести реванш з Олександром Усиком у березні-квітні наступного року, розглядає варіанти відмовитися від наступного поєдинку з українцем, але зі своїми умовами. Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.

«Розмови про те, що Джошуа відійде убік, точаться з часів дострокової перемоги Ф'юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він поважає суперважкий дивізіон і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона.

Усик каже, що в наступному бою він може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і Джошуа дозволить це зробити», – наводить слова Красюка sport.ua.

За інформацією іншого промоутера, Боба Арума, Джошуа може поступитися правом на бій з Усиком за умови, якщо він отримає право провести поєдинок з переможцем ймовірної сутички між Усиком і Ф’юрі.