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    Ломаченко і Коммі провели першу битву поглядів (відео)

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    Василь Ломаченко і Річард Коммі готові до бою - Ломаченко і Коммі провели першу битву поглядів (відео)
    Василь Ломаченко і Річард Коммі готові до бою
    фото з відкритих джерел

    11 грудня відбудеться поєдинок, який може вивести українця на титульний бій

    У ніч з 11 на 12 грудня Василь Ломаченко і Річард Коммі проведуть у Нью-Йорку поєдинок, який, не виключено, стане для українця трампліном до титульного бою. Теофімо Лопес, який відібрав у Василя титули, не давав Ломаченку реванш, але сам позбувся поясів, поступившись Джорджу Камбососу. Останній вже висловився, що не проти провести сутичку з українцем, проте вона має відбутися в Австралії.

    Хоч як там буде, а Василю треба перемагати Коммі. 9 грудня суперники провели першу битву поглядів і дали пресконференцію.

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    Отже, останні приготування до бою завершуються. «Главком» проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

    Раніше Боб Арум знайшов для Ломаченка сильного суперника.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Річард Коммі Теофімо Лопес
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    Ломаченко і Коммі провели першу битву поглядів (відео)