Неповнолітній Ямаль був помічений на відпочинку з 29-річною блогеркою: коментар дівчини

Васкес наполягає, що між нею та Ямалом немає жодних романтичних відносин

Васкес і Ямаль разом відпочивали в Італії

29-річна інфлюенсерка та блогерка Фаті Васкес пригрозила судовим позовом через коментарі, які вона отримала після того, як її помітили на відпочинку разом із 17-річним зірковим вінгером «Барселони» Ламіном Ямалем. Про це повідомляє «Главком».

У дівчини понад мільйон підписників у соціальних мережах. Вона публікує контент на теми способу життя, здорового харчування та фітнесу.

Виступаючи у програмі La Familia De La Tele на RTVE Play, Васкес прокоментувала чутки про свій вік після того, як її назвали 30-річною, і про свій відпочинок.

«По-перше, мені 29, до тридцяти я ще не дожила. Я нічого не зробила, нікого не вбила. Реакції просто надмірні, і це позначається на ньому [Ямалі]. Я просто провела з ним кілька днів – саме це потрапило на обкладинки. І все. Більше мені не хотілося б нічого говорити, тому що кількість образ зашкалює», – сказала Фаті.

Васкес наполягає, що між нею та Ямалом немає жодних романтичних відносин – Ламін запросив її приєднатися до нього у поїздці Італією після того, як сам вийшов на зв'язок через соцмережі.

«Погрози, образи та хибні звинувачення, які я отримую, серйозні і вже зафіксовані. Пам'ятайте, що наклеп, переслідування та погрози в інтернеті – це злочин», – написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, пмериканський клуб «Інтер Маямі» записав на свій рахунок першу перемогу на клубному чемпіонаті світу-2025. У другому турі групового етапу команда Ліонеля Мессі обіграла португальський «Порту» з рахунком 2:1.