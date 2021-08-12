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    Беленюк вважає, що не можна вішати провали на Олімпіаді тільки на тренерів

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    Жан Беленюк пропонує вирішувати проблеми в комплексі - Беленюк вважає, що не можна вішати провали на Олімпіаді тільки на тренерів
    Жан Беленюк пропонує вирішувати проблеми в комплексі
    Фото з відкритих джерел

    «Золотий» медаліст Токіо-2020 пропонує вирішувати проблеми в комплексі

    Жан Беленюк в інтерв’ю «Главкому» розповів, як сприйняв заяву міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта про те, що після невдалих виступів на Олімпіаді будуть змінені деякі головні тренери збірних. Мова йшла, насамперед, про команду легкоатлетів.

    «Проблеми, які я озвучив, не стільки стосуються безпосередньо тренерської роботи, скільки відношення до спортсменів з боку головних тренерів (як правило, це працівники міністерства), керівництва федерацій. Як тоді сприймати той факт, що три спортсмени не були допущені на змагання через брак необхідної кількості допінг-проб? Чому не було часу на акліматизацію, перш за все, наших марафонців? Хто визначив, що вони можуть бігти марафон після півтора дня перебування у Токіо? Це є свідченням зневажливого ставлення до своїх спортсменів. І ми це будемо виправляти, – розповів Беленюк. – Тобто є організаційні помилки, а є недопрацювання певних тренерів. І тут треба дивитися індивідуально по ситуації».

    На Олімпіаді в Токіо збірна України здобула 19 медалей і посіла 44 загальнокомандне місце.

    Детальніше: Жан Беленюк: Деякі члени делегації їдуть на Олімпіаду як у відпустку.

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    Теги: Олімпіада Жан Беленюк
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    Беленюк вважає, що не можна вішати провали на Олімпіаді тільки на тренерів