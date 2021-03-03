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    «Незабутній день»: легендарний футболіст Пеле вакцинувався від коронавірусу

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    Пеле: Все мине, якщо ми будемо думати про інших і допомагати їм - «Незабутній день»: легендарний футболіст Пеле вакцинувався від коронавірусу

    Пеле: Все мине, якщо ми будемо думати про інших і допомагати їм

    80-річний Пеле закликав всіх людей носити захисні маски

    Легендарний бразильський футболіст Пеле, якому восени виповнилося 80 років, зробив щеплення від коронавірусу Covid-19.

    Про це він повідомив у Instagram.

    У своїй заяві футболіст також закликав всіх людей носити захисні маски.

    «Сьогодні незабутній день – я отримав вакцину! Пандемія триває. Ми маємо бути дисциплінованими, аби берегти життя людей, поки більшість не отримала вакцину. Продовжуйте мити руки та залишайтеся вдома по можливості. Виходячи на вулицю, не забувайте ваші маски та зберігайте дистанцію. Все мине, якщо ми будемо думати про інших і допомагати їм», – заявив Пеле.

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    До слова, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія щеплення вакцинація Пеле коронавірус
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