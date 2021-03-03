Мер Миколаєва: Хто відмовиться від вакцинації, буде лікуватися власним коштом

25 лютого в Україні стартувала кампанія з вакцинації

Наразі в Миколаєві вже вакцинувалися 160 медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на Covid-19

Мешканці Миколаєва, які відмовляться від щеплення від Covid-19, у разі зараження коронавірусом, лікуватимуться за свої гроші.

Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.

«Ті, хто писатимуть відмови від вакцинації, будуть лікуватися, якщо захворіють на коронавірус, не за рахунок НСЗУ, як це маємо зараз, а за власний», – сказав Сєнкевич.

Він також повідомив, що наразі в місті вже вакцинувалися 160 медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на Covid-19.

Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

До слова, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.