  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Мер Миколаєва: Хто відмовиться від вакцинації, буде лікуватися власним коштом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    25 лютого в Україні стартувала кампанія з вакцинації - Мер Миколаєва: Хто відмовиться від вакцинації, буде лікуватися власним коштом

    25 лютого в Україні стартувала кампанія з вакцинації

    Наразі в Миколаєві вже вакцинувалися 160 медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на Covid-19

    Мешканці Миколаєва, які відмовляться від щеплення від Covid-19, у разі зараження коронавірусом, лікуватимуться за свої гроші.

    Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.

    «Ті, хто писатимуть відмови від вакцинації, будуть лікуватися, якщо захворіють на коронавірус, не за рахунок НСЗУ, як це маємо зараз, а за власний», – сказав Сєнкевич.

    Він також повідомив, що наразі в місті вже вакцинувалися 160 медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на Covid-19.

    Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

    До слова, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я мер Миколаїв лікарня Україна щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies