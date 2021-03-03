Мер Миколаєва: Хто відмовиться від вакцинації, буде лікуватися власним коштом
25 лютого в Україні стартувала кампанія з вакцинації
Наразі в Миколаєві вже вакцинувалися 160 медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на Covid-19
Мешканці Миколаєва, які відмовляться від щеплення від Covid-19, у разі зараження коронавірусом, лікуватимуться за свої гроші.
Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook.
«Ті, хто писатимуть відмови від вакцинації, будуть лікуватися, якщо захворіють на коронавірус, не за рахунок НСЗУ, як це маємо зараз, а за власний», – сказав Сєнкевич.
Він також повідомив, що наразі в місті вже вакцинувалися 160 медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на Covid-19.
Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca.
До слова, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.
25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.
Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.
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