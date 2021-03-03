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    Вражаючі темпи. Понад 50% дорослих ізраїльтян вже отримали обидві дози вакцини від Covid-19

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    Принаймні першу дозу вакцини отримали 4,7 млн осіб, що становить 72% усього дорослого населення Ізраїлю - Вражаючі темпи. Понад 50% дорослих ізраїльтян вже отримали обидві дози вакцини від Covid-19

    Принаймні першу дозу вакцини отримали 4,7 млн осіб, що становить 72% усього дорослого населення Ізраїлю

    Фото: Newsru.co.il

    Найбільше вакцинували людей, старших за 90 років, – 86%

    В Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.

    Про це пише Newsru.co.il.

    Таким чином повністю країна вже провакцинувала 37% свого населення. Водночас принаймні першу дозу отримали 4,7 мільйона людей, що становить 72% усього дорослого населення країни.

    Найбільше вакцинували людей, старших за 90 років, – 86%. У віці за 80 років рівень вакцинованих сягає 85%, а у віці за 70 років – 88%.

    Раніше повідомлялося, що Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори.

    Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

    До слова, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

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    Теги: Ізраїль медицина щеплення вакцинація населення коронавірус
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