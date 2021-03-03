Вражаючі темпи. Понад 50% дорослих ізраїльтян вже отримали обидві дози вакцини від Covid-19

Найбільше вакцинували людей, старших за 90 років, – 86%

В Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.

Про це пише Newsru.co.il.

Таким чином повністю країна вже провакцинувала 37% свого населення. Водночас принаймні першу дозу отримали 4,7 мільйона людей, що становить 72% усього дорослого населення країни.

Найбільше вакцинували людей, старших за 90 років, – 86%. У віці за 80 років рівень вакцинованих сягає 85%, а у віці за 70 років – 88%.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори.

Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

До слова, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.