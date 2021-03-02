Головний санлікар Ляшко зробив щеплення від коронавірусу

Вакцинувався Ляшко у лікарні в Кагарлику. Санлікар нагадав про нову постанову, яка дозволяє вакцинувати публічних осіб з метою популяризації щеплення.

«Я звернувся до департаменту охорони здоров’я Київської ОДА, бо я мешканець міста Бровари, і попросив їх (бо я є публічною особою, обіцяв публічно вакцинуватися) – якщо у вас буде залишатися вакцина, повідомте мене, я готовий приїхати у будь-яку точку Київщини і зробити це щеплення», – пояснив він.

Також Ляшко попросив зняти на відео сам момент, коли медик набрала з ампули індійської вакцини дозу для нього.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вакцинувався проти COVID-19 pic.twitter.com/bSF4LPaGHu — hromadske (@HromadskeUA) March 2, 2021

«Щоби не було жодного лукавства, я говорив, що буду вакцинуватися тією вакциною, якою вакцинуються наші медичні працівники. Ми прикладом показуємо, що не будемо завозити щось інше, що не використовуємо для себе щось інше», – підкреслив він.

Сьогодні також керівник Нацслужби здоров’я вакцинувався невикористаною дозою Covishield.

Крім того сьогодні й президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca(Covishield) індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.