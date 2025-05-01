У Києві відбудеться Фестиваль інклюзивного футболу

В Україні загальна кількість людей з інвалідністю сягає трьох мільйонів

Фестиваль покликаний популяризувати рівний доступ до спорту

У суботу, 3 травня, о 10:00 у Києві на штучних полях НТК ім. Віктора Баннікова розпочнеться Фестиваль інклюзивного футболу «Футбол для всіх» – унікальна подія, спрямована на розвиток інклюзивного спорту в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Захід організовано Українською асоціацією футболу, Українською асоціацією футболу людей з інвалідністю, а також провідними спортивними та громадськими організаціями, які працюють над залученням до футболу людей із різними нозологіями.

В Україні загальна кількість людей з інвалідністю сягає трьох мільйонів. Фестиваль покликаний популяризувати рівний доступ до спорту, надати людям з інвалідністю можливість вести активний спосіб життя та підкреслити важливість реабілітації через фізичну активність.

У межах заходу відбудуться тренування та товариські матчі за участю гравців:

з ампутаціями кінцівок або порушенням функції однієї з них (ампфутбол);

з порушенням слуху;

з розумовими або інтелектуальними порушеннями;

з порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП);

з цукровим діабетом.

Чому це важливо

В умовах війни та щоденних викликів, які переживає Україна, спорт стає не лише засобом реабілітації, а й потужною платформою для підтримки, згуртованості та особистісного зростання.

Інклюзивний футбол відкриває нові перспективи для тисяч людей, які часто залишаються поза увагою традиційного спортивного середовища.

Фестиваль стане прикладом того, як завдяки партнерству, соціальній відповідальності та системному підходу можна створити умови для повноцінного спортивного життя для кожного.

УАФ прагне показати тих, хто продовжує підтримувати інших попри війну та руйнування.

Нагадаємо, УАФ проведе фестивалі футболу на підтримку дітей, постраждалих від війни.