Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»

28-річний Рафінья у нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії забив 15 голів у 31 матчі

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбудеться 27 жовтня

Футболіст «Барселони» та збірної Бразилії Рафінья очолив список претендентів на «Золотий м'яч», опублікований ресурсом Goal. Про це повідомляє «Главком».

Goal поставив Рафіню на перше місце у списку з 20 фаворитів у боротьбі за нагороду. Після нападником каталонського клубу розташовуються Усман Дембеле (Франція, «ПСЖ»), Ламін Ямаль (Іспанія, «Барселона»), Педрі (Іспанія, «Барселона») і Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»).

Експерти порталу зазначили, що Рафінья показує найкращий футбол у своїй кар'єрі. Крім того, за версією Goal, інші претенденти недостатньо переконливі у 2025 році.

28-річний Рафінья у нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії забив 15 голів у 31 матчі.

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбудеться 27 жовтня.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.