Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»
28-річний Рафінья у нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії забив 15 голів у 31 матчі

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбудеться 27 жовтня

Футболіст «Барселони» та збірної Бразилії Рафінья очолив список претендентів на «Золотий м'яч», опублікований ресурсом Goal. Про це повідомляє «Главком».

Goal поставив Рафіню на перше місце у списку з 20 фаворитів у боротьбі за нагороду. Після нападником каталонського клубу розташовуються Усман Дембеле (Франція, «ПСЖ»), Ламін Ямаль (Іспанія, «Барселона»), Педрі (Іспанія, «Барселона») і Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»).

Експерти порталу зазначили, що Рафінья показує найкращий футбол у своїй кар'єрі. Крім того, за версією Goal, інші претенденти недостатньо переконливі у 2025 році.

28-річний Рафінья у нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії забив 15 голів у 31 матчі. 

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбудеться 27 жовтня.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Золотий м'яч Рафінья НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каталонські вболівальники ображали Вінісіуса
Фанати «Барселони» бажали смерті Вінісіусу перед фіналом Кубка Іспанії
26 квiтня, 18:22
Патріс Евра – п'ятиразовий чемпіон Англії, дворазовий чемпіон Італії, переможець Ліги чемпіонів
Легендарний футболіст у 43 роки став бійцем ММА: деталі
26 квiтня, 13:07
24-річний Тьє перейшов до академії «Челсі» у віці 13 років
Ексворотар «Челсі» доєднався до французької армії та готовий приїхати служити в Україну
25 квiтня, 17:22
Клуби країни-агресора отримали кошти від УЄФА
Російські клуби отримали від УЄФА понад 2,7 млн євро ​​за участь гравців у турнірах збірних
22 квiтня, 13:14
Попову дісталося від Мілевського
«П'яний давав інтерв'ю?». Мілевський жорстко розкритикував колишнього одноклубника
18 квiтня, 19:24
9 з 11 легіонерів збірної України, яких Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй, вийшли на поле минулого вікенду
Вікенд для українських легіонерів: нічия в англійському дербі та чемпіонство Яремчука
15 квiтня, 15:25
Наступний матч жіноча збірна України проведе на виїзді також проти Чехії
Україна перемогла Чехію в жіночій Лізі націй з футболу
4 квiтня, 21:05
Мадридське дербі проходило 12 березня
УЄФА покарала гравців «Реала» за поведінку після матчу з «Атлетіко»
4 квiтня, 20:27
33-річна українка Світлана Грушко працюватиме на поєдинках Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
4 квiтня, 18:16

Новини

Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»
Goal назвав головного претендента на «Золотий м'яч»
Чинний чемпіон US Open отримав дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Чинний чемпіон US Open отримав дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Україна вже здобула 17 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх
Україна вже здобула 17 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх
Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу зі снукеру
Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу зі снукеру
Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
Російський олімпійський чемпіон Храмцов незаконно відвідав окупований Донецьк
Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
37K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
28K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
23K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
22K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua